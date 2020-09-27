Bengü'den eşi Selim Selimoğlu ve kızı Zeynep'li renkli paylaşım!

Şarkıcı Bengü, sosyal medya hesabından renkli paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Eşi Selim Selimoğlu ve kızı Zeynep ile ilgili paylaşım yapmaktan kaçınmayan Bengü, bu sefer baba-kızın zodyakta çekilmiş bir karesini takipçilerine sundu. Deniz sevdalısı olan Bengü, paylaştığı fotoğrafın altına “Çok dua ettim kızım denizi sevsin; babasıyla kızım hep denizde yaşasın. Çok isterseniz olur” notunu düştü.

