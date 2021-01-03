Demet Akalın'dan Fahriye Evcen'e kadar pek çok ünlünün stil sahibi çocukları

Moda tutkunu ünlüler, çocuklarının da tarz sahibi olmasına önem veriyorlar. Bu isimlerin başında sanatçı Demet Akalın geliyor. Ünlü markaların logo kıyafetlerini sokak stiline yansıtan Akalın, 6 yaşındaki kızı Hira’yı da tıpkı kendi gibi giydiriyor. Arsenal’de top koşturan Mesut Özil ile Amine Gülşe çiftinin minik kızları Eda, şıklık yarışında annesinden geri kalmıyor. Minik kız, 6 bin TL değerindeki Dior kıyafetiyle ‘minik ikoncan’ dedirtti.

MİNİK İKONCANLAR



Berkay- Özlem Ada Şahin’in kızı Arya, Acun Ilıcalı’nın kızı Melisa, Burak Özçivit- Fahriye Evcen’in oğlu Karan, sosyal medya fenomeni Gamze Erçel kızı Mavi, aileleri tarafından tam bir manken gibi giydiriliyor.

Demet Akalın’nın kızı Hira’nın etek- bluz kombini 3 bin TL

Berkay’ın kızının çantası 8 bin 200 TL

Melisa Ilıcalı’nın kıyafeti bin 131 TL

Eda Özil’in kıyafeti 6 bin 700 TL

Kylie Jenner’ın kızı Stormi’nin çantası 92 bin TL

Christian Ronaldo’nun oğlunun saati 4 milyon 150 bin TL

Gamze Erçel’in kızı Mavi’nin ayakkabısı 2 bin 400 TL

Karan Özçivit’in kombini 2 bin TL

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