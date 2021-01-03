Demet Akalın'dan Fahriye Evcen'e kadar pek çok ünlünün stil sahibi çocukları
Christiana Ronaldo ve Kylie Jenner gibi yıldızların çocukları giyim kuşamlarıyla akım yaratırken bizde de durumlar farklı değil. Demet Akalın'dan Fahriye Evcen'e kadar pek çok ünlü isim çocuklarını şıklık yarışına soktu.
Moda tutkunu ünlüler, çocuklarının da tarz sahibi olmasına önem veriyorlar. Bu isimlerin başında sanatçı Demet Akalın geliyor. Ünlü markaların logo kıyafetlerini sokak stiline yansıtan Akalın, 6 yaşındaki kızı Hira’yı da tıpkı kendi gibi giydiriyor. Arsenal’de top koşturan Mesut Özil ile Amine Gülşe çiftinin minik kızları Eda, şıklık yarışında annesinden geri kalmıyor. Minik kız, 6 bin TL değerindeki Dior kıyafetiyle ‘minik ikoncan’ dedirtti.
MİNİK İKONCANLAR
Berkay- Özlem Ada Şahin’in kızı Arya, Acun Ilıcalı’nın kızı Melisa, Burak Özçivit- Fahriye Evcen’in oğlu Karan, sosyal medya fenomeni Gamze Erçel kızı Mavi, aileleri tarafından tam bir manken gibi giydiriliyor.
Demet Akalın’nın kızı Hira’nın etek- bluz kombini 3 bin TL
Berkay’ın kızının çantası 8 bin 200 TL
Melisa Ilıcalı’nın kıyafeti bin 131 TL
Eda Özil’in kıyafeti 6 bin 700 TL
Kylie Jenner’ın kızı Stormi’nin çantası 92 bin TL
Christian Ronaldo’nun oğlunun saati 4 milyon 150 bin TL
Gamze Erçel’in kızı Mavi’nin ayakkabısı 2 bin 400 TL
Karan Özçivit’in kombini 2 bin TL