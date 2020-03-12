Demet Akalın'dan Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya çiftine tam destek!

Demet Akalın, Cem Yılmaz’ın gösterisini çok beğendiğini söyledi ve komedyenin sahnede magazin muhabirlerinden bahsettiğini de dile getirdi.

'EVLENİRLERSE BEDAVA ÇIKARIZ'

Popçu, “Bir daha Cem Yılmaz’a geçirirseniz karşınızda beni bulursunuz. İçeride bayağı kulaklarınızı çınlattı” dedi. Cem Yılmaz’ın oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı ilişkisi hakkında Demet Akalın, "Ben zaten hep yakıştırıyorum. Serenay’ı da çok seviyorum. Cem’i de çok seviyorum. Evlenirlerse bedava çıkarız” dedikten sonra arabasına geçerek evinin yolunu tuttu.