Demet Akalın ve Hande Yener'den şov çıkmaz!
ABD’nin Florida eyaletinin Miami kentinde geçtiğimiz günlerde oynanan Amerikan Futbolu Ligi’nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl’da, Kansas City Chiefs 50 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmanın devre arası gösterisinde Jennifer Lopez ve Shakira, Miami’de Latin rüzgarı estirdi. Muhteşem gösteriyi Akşam yazarı Barış Kocaoğlu köşesine taşıdı.
İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı...
TÜRKİYE’DEN JENNİFER LOPEZ VE SHAKIRA İKİLİSİ ÇIKAR MI?
Ne şov yapıldı değil mi?
Jennifer Lopez ve Shakira’nın 15 dakikalık şovları tüm dünyada izlenme rekorları kırdı.
Herkes 50 ve 43 yaşındaki iki güzeli hayranlıkla izledi.
Bu 2020’nin en konuşulan gösterisi olacak belli.
İnsan içinden ‘Keşke bizde de böyle bir şov izlesek’ diye geçirmiyor değil.
Bizde birbiriyle yarışan, kavga eden çok ama iş sahne de şov yapmaya gelince bu şovu yapacak isim bulmak zor.
Mesela Demet Akalın ve Hande Yener’den böyle bir şov çıkmaz.
Bu isimlere görsel olarak en yakın isim Hadise.
O da sadece kostüm olarak.
Ben Hadise’den daha böyle bir dans performansı göremedim sahnede bugüne kadar.
Dansçıları var ama kendi dans konusunda bu kadar profesyonel değil hala.
Eğer ki dans konusunda Hadise kendisini iyi yetiştirirse Gülşen ile muhteşem bir ikili olabilirler.
Gülşen hem sesi hem de fiziğiyle sahnelere çok yakışıyor.
Bence her iki isim de bir düşünsünler derim.