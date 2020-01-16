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  3. Demet Akalın küllenen kavgayı yeniden alevlendirdi: Tanımıyorum!

Demet Akalın küllenen kavgayı yeniden alevlendirdi: Tanımıyorum!

Demet Akalın küllenen kavgayı yeniden alevlendirdi: Tanımıyorum!

Demet Akalın önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı.

Alışveriş merkezinden ayrılacağı sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akalın, Selin Ciğerci ile olan küslüklerinin devam edip etmediği hakkındaki soruları cevapsız bırakırken, Cigerci'nin Özlem Ada Şahin'in fotoğrafını beğenip, yorum yapmasını gördünüz mü? sorusuna verdiği cevapla herkesi şaşırttı. İlk başta “Hangi Özlem” diyerek tanımadığını ima eden Akalın, şarkıcı Berkay'ın eşinin olduğu söylenmesiyle, “Benim hayatımda bir tane Özlem var, o da Özlem Yıldız. Başka Özlem tanımıyorum” diyerek küllenen kavgayı yeniden alevlendirdi.

Demet Akalın, 16 Temmuz'da kızı Zeynep'i dünyaya getiren Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e 50 bin TL'lik bir saat hediye etmişti. Akalın, Şahin çiftinin Rolex marka saati satmak istediğini öğrenince  veryansın etmişti. (Recep ASLAN)


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