Demet Akalın koronavirüs önlemlerini artırdı

Popçu Demet Akalın ile eski eşi Okan Kurt da dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı evde kalarak tedbir alan isimler arasında yer alıyor. Akalın, bununla da yetinmeyerek evini dezenfekte ettirdi. Demet Akalın, evinin ilaçlandığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.