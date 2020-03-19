Demet Akalın koronavirüs önlemlerini artırdı
Demet Akalın, koronavirüse karşı tedbirlerini ileri bir seviyeye taşıdı. Eski eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile birlikte kendisini evde karantinaya alan Akalın, evini de dezenfekte ettirdi.
Popçu Demet Akalın ile eski eşi Okan Kurt da dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı evde kalarak tedbir alan isimler arasında yer alıyor. Akalın, bununla da yetinmeyerek evini dezenfekte ettirdi. Demet Akalın, evinin ilaçlandığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.