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  3. Demet Akalın kızı Hira için özel öğretmen tuttu!
01 Eylül 2020 Salı 21:43 | Son Güncelleme:

Demet Akalın kızı Hira için özel öğretmen tuttu!

Demet Akalın kızı Hira için özel öğretmen tuttu!

Koronavirüs nedeniyle okullarına açılması hâlâ belirsizliğini korurken Demet Akalın, 6 yaşındaki kızı Hira için önlemlerini aldı.

Akalın, kızının eğitiminin aksamaması için özel öğretmen tuttu. Popçu, “Şimdilik online eğitim var. Biz sitede oturanlar toplanıp öğretmen tutacaktık ama herkes taşındı. Ben de sigortalı ve maaşlı hoca tutmak zorunda kaldım. Şikayetçi değilim şu anda ama ilerleyen zamanlarda ne olur bilemiyorum” diye konuştu.

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