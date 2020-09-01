Demet Akalın kızı Hira için özel öğretmen tuttu!

Akalın, kızının eğitiminin aksamaması için özel öğretmen tuttu. Popçu, “Şimdilik online eğitim var. Biz sitede oturanlar toplanıp öğretmen tutacaktık ama herkes taşındı. Ben de sigortalı ve maaşlı hoca tutmak zorunda kaldım. Şikayetçi değilim şu anda ama ilerleyen zamanlarda ne olur bilemiyorum” diye konuştu.