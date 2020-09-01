Sevda Erginci 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisi için sette dörtnala koşuyor

Rolü için at binme dersleri alan genç oyuncu, “At binme eğitimleri alıyorum. İlk başlarda zorlansam da şimdilerde dörtnala koşturuyorum’’ diyerek rolüne sıkı bir şekilde hazırlandığını ifade etti. Erginci, dizinin yayın tarihiyle ilgili konuşmaktan kaçındı.