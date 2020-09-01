01 Eylül 2020 Salı 21:39 | Son Güncelleme:
Sevda Erginci 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisi için sette dörtnala koşuyor
TRT 1'de ekrana gelecek olan ‘Uyanış: Büyük Selçuklu' adlı dizide rol almaya hazırlanan Sevda Erginci, Vadistanbul'da görüntülendi.
Rolü için at binme dersleri alan genç oyuncu, “At binme eğitimleri alıyorum. İlk başlarda zorlansam da şimdilerde dörtnala koşturuyorum’’ diyerek rolüne sıkı bir şekilde hazırlandığını ifade etti. Erginci, dizinin yayın tarihiyle ilgili konuşmaktan kaçındı.