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  3. Hadise genç olmak için çene estetiği operasyonu yaptırdı!
01 Eylül 2020 Salı 19:24 | Son Güncelleme:

Hadise genç olmak için çene estetiği operasyonu yaptırdı!

Hadise genç olmak için çene estetiği operasyonu yaptırdı!

Hadise, sezon öncesi yeniliğe gitti. Şarkıcı, yüzünün daha dinç görünmesi için ünlüler dünyasında moda olan çene estetiği operasyonu yaptırdı.

Daha önce Meryem Uzerli, Nurgül Yeşilçay, Fahriye Evcen ve Bensu Soral gibi isimlerin yaptırdığı çene estetiği furyasına Hadise de dahil oldu. Yüzüne yaptırdığı işlemlerle çok konuşulan Hadise, bu kez çenesini daha belirginleştirmek için ameliyat masasına yattı. 

Hadise, bu operasyonla erkeksi ve sert görünen kare yüz şeklini küçülttü. Paylaştığı fotoğraflarla yenilenen yüzü ortaya çıkan ünlü popçunun yıllar önce de aynı operasyonu yaptırmıştı. ‘O Ses Türkiye’nin çekimlerine başlamadan son dokunuşlarını yapan Hadise, yaptırdığı işlemlerin doğal görünmesi için de doktorlara istekte bulunduğu öğrenildi. 

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