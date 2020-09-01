TRT 1'in sevilen dizileri 'Benim Adım Melek', 'Şampiyon', 'Halka' ve 'Vuslat' Bosna Hersek'te izleyiciyle buluşacak

TRT 1’in sevilen dizileri Benim Adım Melek (Melek A Mother’s Struggle), Şampiyon (My Champion), Halka (The Circle) ve Vuslat (Beloved) yurtdışına açılıyor. Dört dizide Balkan ülkesi Bosna Hersek’te izleyiciyle buluşacak. Yapımlar ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’, ‘Kınalı Kar’, ‘Yaralı Kuşlar’, ‘Kuzey-Güney’, ‘Elif’, ‘Dila Hanım’ ve ‘Bütün Çocuklarım’ dizilerinin yayınlandığı OBN televizyon kanalında ekrana gelecek.

TÜRKÇE’YE TEŞVİK EDİYOR



Bosna Hersek’te 10 yıl önce başlayan Türk dizileri rüzgarı etkisini artırarak sürdürürken, TRT’nin diğer yapımları ‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Payitaht Abdülhamid’de OBN kanalında yayınlanmış ve reyting rekorları kırmıştı. Ülkede birçok kanalda yayınlanan diziler, gençleri özellikle Türkçe öğrenmeye teşvik ediyor.