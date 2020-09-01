Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3738
  • 8,7854
  • 466.7
  • 1085.19
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Kültür Sanat
    3. >
  3. TRT 1'in sevilen dizileri 'Benim Adım Melek', 'Şampiyon', 'Halka' ve 'Vuslat' Bosna Hersek'te izleyiciyle buluşacak
01 Eylül 2020 Salı 22:12 | Son Güncelleme:

TRT 1'in sevilen dizileri 'Benim Adım Melek', 'Şampiyon', 'Halka' ve 'Vuslat' Bosna Hersek'te izleyiciyle buluşacak

TRT 1'in sevilen dizileri 'Benim Adım Melek', 'Şampiyon', 'Halka' ve 'Vuslat' Bosna Hersek'te izleyiciyle buluşacak

İlgiyle izlenen ‘Benim Adım Melek', ‘Şampiyon', ‘Halka' ve ‘Vuslat' dizileri Bosna Herkes'te ekrana gelecek. Dört yapım da ülkenin önde gelen kanalı OBN'de yayınlanacak.

TRT 1’in sevilen dizileri Benim Adım Melek (Melek A Mother’s Struggle), Şampiyon (My Champion), Halka (The Circle) ve Vuslat (Beloved) yurtdışına açılıyor. Dört dizide Balkan ülkesi Bosna Hersek’te izleyiciyle buluşacak. Yapımlar ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’, ‘Kınalı Kar’, ‘Yaralı Kuşlar’, ‘Kuzey-Güney’, ‘Elif’, ‘Dila Hanım’ ve ‘Bütün Çocuklarım’ dizilerinin yayınlandığı OBN televizyon kanalında ekrana gelecek.

TÜRKÇE’YE TEŞVİK EDİYOR

Bosna Hersek’te 10 yıl önce başlayan Türk dizileri rüzgarı etkisini artırarak sürdürürken, TRT’nin diğer yapımları ‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Payitaht Abdülhamid’de OBN kanalında yayınlanmış ve reyting rekorları kırmıştı. Ülkede birçok kanalda yayınlanan diziler, gençleri özellikle Türkçe öğrenmeye teşvik ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Derelerden etkilenmeyecek projeler yapılacak
İbrahim Kalın'dan Avrupalı bakana ironik cevap
NYT muhabiri ‘geçici felç geçirdi' dedi... Trump yalanladı
Başkan Erdoğan, AK Parti'ye yeni katılan belediye başkanları ile görüştü
Araplardan ilk resmi açıklama geldi: Olympiakos'a gidiyor!
Vural Ak'tan Formula 1 müjdesi! Seyircili düzenlenecek

Vural Ak'tan Formula 1 müjdesi! Seyircili düzenlenecek

MasterChef'te Serhat'ın burnuna ne oldu? İşte ilk açıklama!

MasterChef'te Serhat'ın burnuna ne oldu? İşte ilk açıklama!

Gizli saklı işler ortaya çıkabilir! 2 Eylül 2020 burç yoru

Gizli saklı işler ortaya çıkabilir! 2 Eylül 2020 burç yorumları

Türkiye'de yetişen adını hiç duymadığın

Türkiye'de yetişen adını hiç duymadığınız tropikal meyveler