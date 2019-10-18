Demet Akalın ile Berkay küstü mü? Açıklama Özlem Ada Şahin'den geldi

Demet Akalın, yakın arkadaşı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin doğum yapınca doğum hediyesi olarak Rolex marka bir saat aldı. Ancak iddiaya göre Berkay, eşine hediye edilen saati Rolex mağazasına gidip satmak istedi. Mağaza yetkilileri ise Akalın'ı arayarak durumdan haberdar etti. Durumu öğrenen Demet Akalın'ın Berkay'a çok kızıp küstüğü, bir daha da arayıp sormadığı öne sürüldü.

AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili olarak Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'den bir açıklama geldi. Şahin, şöyle konuştu: