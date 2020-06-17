17 Haziran 2020 Çarşamba 15:04 | Son Güncelleme:
Demet Akalın boğazda lüks restoran açtı mı? Açıklık getirdi!
Demet Akalın, Okan Kurt ve kızı Hira ile Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Akalın, boğazda lüks restoran açtığına dair basına yansıyan haberlere açıklık getirdi.
Ailesi ile birlikte alışverişe çıkan Demet Akalın'ın kendisi, eski eşi ve kızının maske kuralına uyması dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcı, son dönemde hakkında çıkan "Boğaz'da lüks restoran açtı" haberlerine açıklık getirdi.
'O RESTORAN BENİM DEĞİL'
Demet Akalın, "O restoran benim değil arkadaşlar. Okan'ın ailesine ait" dedi. Okan Kurt ise "Restoranı kız kardeşim açtı. Orası Dilan Kurt'a ait" açıklamasında bulundu.