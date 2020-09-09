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  3. Deha Bilimlier kimdir, kaç yaşında? Deha Bilimlier kiminle evli?
09 Eylül 2020 Çarşamba 11:49 | Son Güncelleme:

Deha Bilimlier kimdir, kaç yaşında? Deha Bilimlier kiminle evli?

Deha Bilimlier kimdir, kaç yaşında" Deha Bilimlier kiminle evli"

Deha Bilimlier, Türk pop müziği şarkıcısıdır. Dalga Dalga şarkısıyla tekrardan gündem olan Deha Bilimlier, Akademi Türkiye ismiyle yayınlanan bir programda tanındı. Ayrıca, Deha Bilimlier, Fi dizisinde de rol almıştır.

Deha Bilimlier hakkından detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar bulunuyor. Bir dönemin sevilen yapımlarından biri olan Fi 'de rol almış ve dizi için klip çekmiştir.Akademi Türkiye adlı bir programda tanınan Deha Bilimlier, çıkardığı Dalga Dalga şarkısıyla gündemde tekrardan yerini aldı.

DEHA BİLİMLİER KİMDİR?

Deha Bilimlier, 4 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra müziğe yöneldi ve 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye adlı bir reality show ile Türkiye'de tanınan bir isim haline geldi.

Amatör olarak sürdürdüğü müzik kariyerini 2008 yılında çıkardığı 5555 adlı single çalışmasıyla sonlandırdı ve profesyonel müzik kariyerine adım attı.

2013 yılında ilk albümü olan "Mutasyon"u piyasaya süren Deha Bilimlier, çıkardığı albüm ile müzik dünyasında adını duyurmaya başladı. Çıkardığı albüm oldukça iyi eleştiriler aldı.

Deha Bilimlier, 2016 yılında çıkardığı "Kalben" adlı albümüyle de tanınan bir isim oldu.

Puhu TV üzerinde yayınlanan internet dizisi Fi'de yer aldı. Dizide rol gereği klip çeken Deha Bilimlier'e, Serenay Sarıkaya eşlik etti.

DEHA BİLİMLİER KİMİNLE EVLİ?

Avukat Aslı Bilimlier ile evli olan Deha Bilimlier’in iki kız ve bir oğlan olmak üzere üç çocuğu var.

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