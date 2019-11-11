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  3. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun panik gecesi! Flaşlar patlayınca...

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun panik gecesi! Flaşlar patlayınca...

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun panik gecesi! Flaşlar patlayınca...

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, önceki gece erkek arkadaşıyla birlikte Ayazağa’da bir mekanda objektiflere yansıdı.

Mekanın girişinde uzun kuyruk olmasına rağmen Talu ve erkek arkadaşı direkt geçmek istedi. Güzel modeli tanıyamayan güvenlikçiler, Talu’ya sıraya girmesini söyledi Bu sırada flaşların patlamasıyla panik yapan Deren Talu, hızlı adımlarla mekana kaçtı. Talu mekana girerken, erkek arkadaşı da arkasını dönerek görüntü vermek istemedi. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen sevgililer çıkışta ise mekanı arka kapıdan terk etti.


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