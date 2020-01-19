Defne de kitap çıkarıyor... 'Sansasyonel için yazmam!'

Bilgen BÜLBÜL

Defne Samyeli ile Mustafa Sandal arasında sular durulmuyor! Sandal’ın ‘Beni Ağlatma’ kitabında kendisiyle aşk yaşadığını iddia ettiği için popçuya dava açmaya hazırlanan Samyeli de kitap çıkarmak istiyor. Ancak Sandal gibi sansasyonel bir kitap değil ilham veren satırlara imza atmak istiyor. Hafta içi bir radyo programına konuk olan Defne Samyeli, “Bir ilham kaynağı olursam o zaman yazmak isterim. Etten püften olayları ya da sansasyonel olmak için kitap yazmak istemem” dedi.

