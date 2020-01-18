Damla Sönmez Avrupa'nın en iyilerini seçecek

Filmde dilsiz bir kızı canlandıran Sönmez, Julie Delfy, Dardenne kardeşler ve Colin Firth’ün de arasında olduğu Avrupa Film Akademisi’nde Türk sinemasını Avrupa’ya tanıtacak. Başarılı oyuncu, 12 Aralık’ta İzlanda’da düzenlenecek olan festivalde en iyi film için oy kullanacak ve farklı filmleri de önerebilecek.

YERLİ FİLM TANITIMINA KATKI

3 binden fazla filmcinin yer aldığı akademinin üyeleri arasında Türkiye’den Nuri B. Ceylan, Alin Taşçıyan, Semih Kaplanoğlu, Özcan Alper, Seyfi Teoman Kesal yer alıyor. Türkler, yerli yapımların tanıtılmasını sağlıyor. EFA ödüllerine aday gösterilen sinemacılar Akademi üyesi otomatikman kabul ediliyor.