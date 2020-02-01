Damla Ersubaşı eşi Mustafa Can Keser'i affetti! İhanet sonrası ilk kez el ele

Sihirli Annem dizisiyle ünlenen Damla Ersubaşı, ikinci kez anne olmaya hazırlandığı günlerde ihanete uğradığı haberleriyle magazin gündemine damga vurmuştu. Oyuncunun eşi Mustafa Can Keser’in gittiği gece kulübünde bir kadınla yakınlaştığı öne sürülmüştü. İddiayı doğrulayan Ersubaşı, eşini affetti ve 2 ay önce de bebeğini dünyaya getirdi.

'BEN ÇOK BEĞENDİM'

Çift bu olaydan kısa süre sonra da Mustafa Can Keser’in sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Keser, eşiyle fotoğrafını Instagram’da “Sevdiğim İkinci Kadınsın Sen” şiiriyle paylaştı.

Önceki gün Vadİstanbul’da eşiyle el ele görüntülenen Damla Ersubaşı, o paylaşımla ilgili soruya, “Ben çok beğendim, gerisi mühim değil.” yanıtını verdi. Objektiflere eşi Mustafa Can Keser’le el ele poz veren Damla Ersubaşı, “Kızımızı kucağımıza alalı 2 ay oldu. Doğumdan sonra ilk defa dışarıya çıkabildik” dedi.