Çukur'da sürpriz aşk ortaya çıktı! Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı böyle yakalandı

Ekranların fenomen dizisi Çukur'da Aliço'yu canlandıran Rıza Kocaoğlu ve Nehir karakterine hayat veren Hazal Subaşı, önceki akşam Biz Böyleyiz filminin galasına katıldı. Gala sonrası düzenlenen partiye katılan çift, samimi bir şekilde eğlendi.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Mekanda yakınlaştıktan sonra partiden ayrılan çift, bir çorbacıya gitti. İkili sabaha karşı 06.10'da Etiler'deki mekandan çıkarak taksiye bindi. İlk kez Günaydın'ın objektiflerine yakalanan ikili, Kocaoğlu'nun evine giderken sokak aralarında gazetecilerle köşe kapmaca oynadı. Birlikte görüntü vermek istemeyen Subaşı, bir süre taksiden inmedi.