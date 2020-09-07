Çukur ne zaman, saat kaçta başlayacak? Çukur yeni sezon fragmanı ve oyuncuları

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur koronavirüs salgını dolayısıyla yeni bölümlerine devam edememişti. Sıkı bir hayran kitlesine sahip olan dizi, 4. sezon 1. bölüm için yeniden ekranlarda olacak. Çukur yeni sezon tarihi belli oldu. Çukur'un yeni sezon oyuncuları arasında artık Öner Erkan olmayacak.

ÇUKUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur, korona virüsü salgını nedeniyle geçtiğimiz sezonu erken bitirmek durumunda kalmıştı. Dizinin takipçileri ise yeni sezon tarihini merak ediyorlardı.

Çukur 7 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 20.00'da 4. sezon 1. bölümü ile Show TV ekranlarında olacak. Yeni sezonda izleyiciyi birçok sürpriz de bekliyor.

Çukur'un 94. bölümü Selim Koçovalı'nın ölümüyle başlayacak ve daha önce açıklandığı üzere, karaktere hayat veren Öner Erkan diziden böylelikle ayrılmış olacak.





ÇUKUR YENİ SEZON OYUNCULARI

Ay Yapım imzalı dizi Çukur, 23 Ekim 2017 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Sinan Öztürk'ün yönetmenliğini yaptığı dizide Gökhan Horzum, Damla Serim'in senaryosunu yazmaktadır. Çukur dizisinin çerçevesi aksiyon ve dram türünde şekillenmektedir.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Ercan Kesal, Perihan Savaş gibi oyuncular yer alıyor.

Yeni sezonda pek çok sürpriz ismi kadroda göreceğiz. Barış Arduç, İrem Sak ve Suna Yıldızoğlu bu isimlerden bazıları olacak.