Coşkun Sabah'tan Hülya Avşar itirafı! 'Askerdeyken beni aldattı'

Coşkun Sabah Uçankuş'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sabah, bir dönem aşk yaşadığı Hülya Avşar hakkında yaptığı itirafla magazin gündemini salladı.

'ASKERDEYKEN BENİ TANJU ÇOLAK'LA ALDATTI'

Ünlü sanatçı Coşkun Sabah, 'Hülya ile birlikteyken bir yıldan sonra benim askerlik zamanım geldi. Havaalanına Hülya beni ağlayarak yolcu etti. Sonra askerdeyken böyle bir haber okudum' dedi. Program sunucularının 'Kesin doğru muydu?' sorusu üzerine Sabah, 'Evet, evet doğru Tanju Çolak idi' yanıtını verdi.

Yıllar önce bu konuda açıklamalar yapan gazeteci Bilal Özcan da bu konuda "Coşkun, Hülya'ya bir türlü ulaşamadı ve sonra gazeteyi gösterdim. 'Hülya Avşar, genç bir işadamıyla aşk yaşıyor' diye haber vardı. Coşkun yıkıldı. Günlerce, gecelerce ağladı. Askerdeyken böyle bir şey yaşamıştı Coşkun Sabah. Çok ezildiğini hissetti. Hep onu teselli ediyordum' ifadelerini kullanmıştı.