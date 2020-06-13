Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8191
  • 7,6779
  • 379.357
  • 109835
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Coşkun Sabah tartışma yaratan sözlerine açıklık getirdi: Fakirliği bana mı öğretiyorsunuz?
13 Haziran 2020 Cumartesi 16:06 | Son Güncelleme:

Coşkun Sabah tartışma yaratan sözlerine açıklık getirdi: Fakirliği bana mı öğretiyorsunuz?

Coşkun Sabah tartışma yaratan sözlerine açıklık getirdi: Fakirliği bana mı öğretiyorsunuz"

Koronavirüs salgını nedeniyle konserleri iptal edilen isimlerden olan Coşkun Sabah, maddi zarara uğradığını belirtmişti. Sabah, sosyal medyada eleştirilen sözlerine açıklık getirdi.

Coşkun Sabah, pandemi nedeniyle konserleri iptal olunca, "Üç ay idare edebilirim sonra zor duruma düşerim. Benim 15 milyonluk gayrimenkulüm varsa bankada 450 bin liram var. Ben üç ay kira almadım. Benim demek istediğimi çok parası olan, 50-60 milyon cirosu olan anlar" demişti.

AÇIKLIK GETİRDİ

67 yaşındaki sanatçının açıklaması tepki çekmişti. Coşkun Sabah tepkilerden sonra sessizliğini bozdu. 2. Sayfa'ya konuşan sanatçı şunları söyledi:

"Benim öyle bir söylemim yok. Bir ay önce konuştuk, başımıza bela aldık. Ekonomik olacağız idare edeceğiz. Söylediklerimin yerini değiştirdiler. Gayet samimi bir itirafta bulundum. 'Üç dört aydan sonra sıkıntılar başlar. Hazıra dağ dayanmaz' dedim. Benim söylemim bu. 'Memlekette bu kadar asgari ücretle geçinenler varken sen nasıl böyle konuşursun' dediler. Ne alakası var? Çocukken babam iflas etti. Neler yaşadım... Fakirliği bana mı öğretiyorsunuz? 'Parayla işi olmayan beni anlamaz' diyorum. 'Parası olmayan beni anlamaz' diye yazmışlar. Benim maddiyatla alakalı sorunum yok."

FETÖ şüphelisi dolapta yakalandı
Kürtajla alındığı söylenen bebeği banyoda düşürdü
NUN Okulları kabul süreci Haziran'da!
Düşmana vereceğimize havaya uçuralım
Galatasaray'a transferini doğruladı
Yerel seçimlerin üzerinden bir yıl geçti! İşte İBB'nin bilançosu

Yerel seçimlerin üzerinden bir yıl geçti! İşte İBB'nin bilançosu

Küre Dağları'nda yeni bir endemik bitki türü keşfedildi

Küre Dağları'nda yeni bir endemik bitki türü keşfedildi

Dalış merkezleri faaliyetlerine 'kontrollü' başladı

Dalış merkezleri faaliyetlerine ''kontrollü'' başladı

İlk kez görüntülendi! İstanbul'da evde antikor testi böyle

İlk kez görüntülendi! İstanbul'da evde antikor testi böyle yapılıyor