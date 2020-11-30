Çok Güzel Hareketler 2'de Bir Başkadır'a gönderme: Buradan 24 geçiyor mu abla?

Genel sanat yönetmenliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı Çok Güzel Güzel Hareketler 2'de bu hafta Netflix'in fenomen dizisi Bir Başkadır'a gönderme yapıldı.

Salonda büyük reaksiyon alan skeçte, Yılmaz Erdoğan'ın 'çırak'larından Begüm Çağla Taşkın'ın yaptığı, Bir Başkadır dizisinde Öykü Karayel'in oyunculuğuyla büyük beğeni kazandığı Meryem karakterinin parodisi dikkat çekti.

Begüm Çağla Taşkın'ın "Bir Başkadır Meryem" tiplemesi de izleyenlerden büyük alkış aldı.

İşte Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'deki Çelişki Terapisi skeci: