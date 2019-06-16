'Çocuklar için bir aradayız'

Recep ASLAN

Oyuncular Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak, boşanmanın ardından ilk kez ikiz kızları Maya ile Toprak’ın gösterisinde buluştu. 2 yıl önce evliliklerini noktalayan çift, önceki akşam kızlarının Pendik Green Park otelde düzenlenen Aytunç Bentürk Dance & Music Academy yılsonu gösterilerine katıldı. İki eski eş, kızlarının dans gösterilerini büyük bir keyifle izledi. Çıkışta habercileri karşısında gören ikilinin moralleri bozuldu. Habercilerin sorularını yanıtsız bırakan çift, kızlarıyla arabalarına geçerek birlikte ayrıldı.