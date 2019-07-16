Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7158
  • 6,4383
  • 257.776
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Çocuklar Duymasın ne zaman başlayacak sorusuna Pınar Altuğ'dan cevap!

Çocuklar Duymasın ne zaman başlayacak sorusuna Pınar Altuğ'dan cevap!

Çocuklar Duymasın ne zaman başlayacak sorusuna Pınar Altuğ'dan cevap!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasından yer alan Pınar Altuğ geçtiğimiz gün dostları ile çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu fotoğrafın altına gelen yorumlara tek tek cevap vermeye çalıştı.

Bir takipçisinin 'Çocuklar Duymasın ne zaman başlayacak?' sorusuna 'Şu an için belli değil' cevabını verdi. Takipçileri 'Bıkmadan izlediğimiz tek diziydi. Silahsız şiddetsiz dizi. Biran önce başlasın' yorumlarında bulundular.

Pınar Altuğ'a bir takipçisi de 'İkinci bebek gelmeyecek mi?' sorusunu yöneltti. Pınar Altuğ bu soruya da net bir yanıt verdi. Ünlü oyuncu takipçisine 'Hiçbir zaman düşünmedik ki' cevabını verdi.

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ajda Pekkan akımdan geri kalmadı!
Ünlü şarkıcı Cem Adrian kaza geçirdi: Ölmedik ya
Ece Seçkin 'düğün tarihi' sorusuna yanıt verdi!
Şeyma Subaşı ve Guido Senia'nın keyfi yerinde! Beraber şarkı söylediler
'Ketojenik' zayıflıyor
<p>Olay, geçtiğimiz günlerde kent merkezinde bir cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre

Kız Arkadaşıyla Tartışan Gence ´Osmanlı Tokadı´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor