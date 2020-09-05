05 Eylül 2020 Cumartesi 04:00 | Son Güncelleme:
Ceyda Düvenci sordu Dan Brown anlattı
New York Times'ın en çok satanlar listesinin bir numaralı yazarı Dan Brown'ın ilk resimli ve sesli çocuk kitabı Hayvanlar Senfonisi, kitapçılardaki yerini aldı.
“Bu hayvanların her biri müzik aleti çalmanın yanı sıra okura bilgece bir mesaj ve hayata dair küçük bir sır veriyor” diyen Dan Brown, okurlardan gelen soruları da yanıtladı. Ceyda Düvenci’nin moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşi bugün sosyal medyada yayınlanacak.