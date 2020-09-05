Ceyda Düvenci sordu Dan Brown anlattı

“Bu hayvanların her biri müzik aleti çalmanın yanı sıra okura bilgece bir mesaj ve hayata dair küçük bir sır veriyor” diyen Dan Brown, okurlardan gelen soruları da yanıtladı. Ceyda Düvenci’nin moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşi bugün sosyal medyada yayınlanacak.

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