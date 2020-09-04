Gülşen'den Sinan'a cevap! 'Şarkımı beğenmek zorunda değiller'

Polemikten kaçınan sanatçı, “Yorum yapmayayım ben. Tanıdığım veya tanımadığım hakkımda yorum yapan birisiyle ilgili olumlu ya da olumsuz bir şey söylemek istemem. Ben güzel şeyler konuşmayı seviyorum. Bu arada herkes her şeyi beğenecek diye bir şey yok. Ben çok memnunum” dedi.