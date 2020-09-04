04 Eylül 2020 Cuma 22:19 | Son Güncelleme:
Gülşen'den Sinan'a cevap! 'Şarkımı beğenmek zorunda değiller'
Edis ile birlikte ‘Nirvana' adlı şarkıda düet yapan Gülşen, ‘Nirvana'yı dinledim ama açıkçası beğenmedim” diyen meslektaşı Sinan Akçıl'a jet yanıt verdi.
Polemikten kaçınan sanatçı, “Yorum yapmayayım ben. Tanıdığım veya tanımadığım hakkımda yorum yapan birisiyle ilgili olumlu ya da olumsuz bir şey söylemek istemem. Ben güzel şeyler konuşmayı seviyorum. Bu arada herkes her şeyi beğenecek diye bir şey yok. Ben çok memnunum” dedi.