04 Eylül 2020 Cuma 21:26 | Son Güncelleme:
Hayranlarını merakta bırakmayan Aksu, önceki gün Sinan Özer’den olan müzisyen oğlu Mithat Can Özer ile fotoğrafını paylaştı. Birbirini sarılan anne-oğul paylaşımıyla çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Aksu fotoğrafın altına ise şarkısının ismi olan ‘Kınalım kuzum” yazdı.
Sezen Aksu oğlu Mithat Can Özer ile sosyal medyada göründü! 'Kınalı kuzum'
Sosyal medya hesaplarını kapatan sanatçı Sezen Aksu, kimi zaman kendini asistanı Canan Çelikçi'nin hesabından gösteriyor.
Hayranlarını merakta bırakmayan Aksu, önceki gün Sinan Özer’den olan müzisyen oğlu Mithat Can Özer ile fotoğrafını paylaştı. Birbirini sarılan anne-oğul paylaşımıyla çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Aksu fotoğrafın altına ise şarkısının ismi olan ‘Kınalım kuzum” yazdı.