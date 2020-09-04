Sezen Aksu oğlu Mithat Can Özer ile sosyal medyada göründü! 'Kınalı kuzum'

Hayranlarını merakta bırakmayan Aksu, önceki gün Sinan Özer’den olan müzisyen oğlu Mithat Can Özer ile fotoğrafını paylaştı. Birbirini sarılan anne-oğul paylaşımıyla çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Aksu fotoğrafın altına ise şarkısının ismi olan ‘Kınalım kuzum” yazdı.

