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  3. Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'a yurt dışından teklif var
04 Eylül 2020 Cuma 21:03 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'a yurt dışından teklif var

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'a yurt dışından teklif var

En son ‘Kuruluş Osman'da yer alan Aslıhan Karalar, yurt dışından film teklifi aldığını söyledi.

Londra’da eğitim gördüğü için İngilizcesinin çok iyi olduğunu söyleyen Karalar, “Bunun da etkisiyle yurt dışından aldığım bir film teklifi var. Fakat bu teklifi değerlendirme sürecimde pandeminin seyri de önemli bir yere sahip. Çünkü daha iyi şeyler başarabilmek için önceliğimiz her zaman sağlık. Dizi teklifleri tabii ki var, yakın zamanda bir dizide başrol olabilirim, görüşmelerimiz halen devam ediyor” dedi. 

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