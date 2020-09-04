Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'a yurt dışından teklif var

Londra’da eğitim gördüğü için İngilizcesinin çok iyi olduğunu söyleyen Karalar, “Bunun da etkisiyle yurt dışından aldığım bir film teklifi var. Fakat bu teklifi değerlendirme sürecimde pandeminin seyri de önemli bir yere sahip. Çünkü daha iyi şeyler başarabilmek için önceliğimiz her zaman sağlık. Dizi teklifleri tabii ki var, yakın zamanda bir dizide başrol olabilirim, görüşmelerimiz halen devam ediyor” dedi.