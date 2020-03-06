Cem Yılmaz'ın taytı olay olmuştu! Meğer ilk kez giymemiş

İşte Sevcan Büyükturgay'ın o yazısı...

CEM YILMAZ BUNU DAHA ÖNCE DE GİYDİ

Bu hafta Cem Yılmaz’ın taytı çok konuşuldu ama Cem Yılmaz bunu ilk defa giymedi. Soldaki resim 2019 yılından ve yine aynı pantolon altında. Her ne kadar o zaman daha fit bir görüntüye sahip olsa da belli ki spor yaparken en rahat ettiği parça bu. Cem Yılmaz’a bu tarz yakışmış mı yakışmamış mı diye sormuyoruz çünkü belli ki yeniden fit görünmek için spora başlamış.

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