Cem Yılmaz'ın taytı olay olmuştu! Meğer ilk kez giymemiş
Cem Yılmaz geçen günlerde bir AVM'de görüntülenmiş, taytı sosyal medyada olay olmuştu. Yılmaz'ın yeni aşkı Serenay Sarıkaya etkisiyle imaj değiştirdiği düşünülmüştü ki, Akşam yazarı Sevcan Büyükturgay komedyenin aynı taytı daha önce de giydiğini ortaya çıkardı.
İşte Sevcan Büyükturgay'ın o yazısı...
CEM YILMAZ BUNU DAHA ÖNCE DE GİYDİ
Bu hafta Cem Yılmaz’ın taytı çok konuşuldu ama Cem Yılmaz bunu ilk defa giymedi. Soldaki resim 2019 yılından ve yine aynı pantolon altında. Her ne kadar o zaman daha fit bir görüntüye sahip olsa da belli ki spor yaparken en rahat ettiği parça bu. Cem Yılmaz’a bu tarz yakışmış mı yakışmamış mı diye sormuyoruz çünkü belli ki yeniden fit görünmek için spora başlamış.