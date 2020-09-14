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  • Cem Yılmaz'dan ünlülere gönderme: Biz normal insanlarız!
14 Eylül 2020 Pazartesi 13:15 | Son Güncelleme:

Cem Yılmaz'dan ünlülere gönderme: Biz normal insanlarız!

Cem Yılmaz'dan ünlülere gönderme: Biz normal insanlarız!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, önceki gün oğlu Kemal ile birlikte okul alışverişine çıktı. Bir alışveriş merkezinden oğluna kırtasiye malzemeleri alan Yılmaz, aracına binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Oğlu Kemal için okul malzemeleri aldığını belirten komedyen, "Bazı ünlüler çocuklarına özel öğretmen tuttuğunu açıkladı. Sizin böyle bir girişiminiz olacak mı?" şeklindeki soruya, "Türkiye'de çocuklar nasıl eğitim alıyorsa öyle olacak. Onlar bazı ünlüler. Biz normal insanlarız" yanıtını verdi.

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal'in araca biner binmez emniyet kemerini takmaya çalışması takdir topladı. Ünlü komedyen, ardından yeni aldığı 5 milyon değerindeki aracına binerek, oradan ayrıldı.

<p>Editör Duygu Gecü Yüzseven /duygu.gecu@turkmedya.com.tr</p>

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