Cem Yılmaz'dan ünlülere gönderme: Biz normal insanlarız!

Oğlu Kemal için okul malzemeleri aldığını belirten komedyen, "Bazı ünlüler çocuklarına özel öğretmen tuttuğunu açıkladı. Sizin böyle bir girişiminiz olacak mı?" şeklindeki soruya, "Türkiye'de çocuklar nasıl eğitim alıyorsa öyle olacak. Onlar bazı ünlüler. Biz normal insanlarız" yanıtını verdi.

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal'in araca biner binmez emniyet kemerini takmaya çalışması takdir topladı. Ünlü komedyen, ardından yeni aldığı 5 milyon değerindeki aracına binerek, oradan ayrıldı.