Çekirdek aile... Müge Boz, Caner Erdeniz ve kızları Vina gezmede görüntülendi

Başarılı oyunculuk performansı ile dikkatleri üzerine çeken Müge Boz, 2019 yılında ünlü basketçi Caner Erdeniz ile nikah masasına oturmuştu. Çift kısa bir süre sonra kızlar Vina'yı kucağına almıştı.



Müge Boz-Caner Erdeniz çifti kızları Vina’yı da yanlarına alan ikili, arkadaşlarına misafirliği geldiklerini söyledi. Başındaki kırmızı yılbaşı şapkasıyla dikkat çeken Boz, habercilerin “Partiye katılır bir havanız var?” sözleri üzerine “Şapkayı renk olsun diye taktım. Yoksa bu dönemde evden bile zor çıkıyoruz. Pandemi nedeniyle dikkat ediyoruz” dedi.