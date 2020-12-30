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  • Çekirdek aile... Müge Boz, Caner Erdeniz ve kızları Vina gezmede görüntülendi
30 Aralık 2020 Çarşamba 15:51 | Son Güncelleme:

Çekirdek aile... Müge Boz, Caner Erdeniz ve kızları Vina gezmede görüntülendi

Çekirdek aile... Müge Boz, Caner Erdeniz ve kızları Vina gezmede görüntülendi

2019 yılında ünlü basketbolcu Caner Erdeniz ile nikah masasına oturan güzel oyuncu Müge Boz, kızı V Vina'yı kucağına almıştı. Müge Boz, Caner Erdeniz ve kızları Vina önceki gün Rumelihisarı'nda görüntülendi. Müge Boz, pandemi nedeniyle dışarıya çıkmadıklarını söyledi.

Başarılı oyunculuk performansı ile dikkatleri üzerine çeken Müge Boz, 2019 yılında ünlü basketçi Caner Erdeniz ile nikah masasına oturmuştu. Çift kısa bir süre sonra kızlar Vina'yı kucağına almıştı.

Müge Boz-Caner Erdeniz çifti kızları Vina’yı da yanlarına alan ikili, arkadaşlarına misafirliği geldiklerini söyledi. Başındaki kırmızı yılbaşı şapkasıyla dikkat çeken Boz, habercilerin “Partiye katılır bir havanız var?” sözleri üzerine “Şapkayı renk olsun diye taktım. Yoksa bu dönemde evden bile zor çıkıyoruz. Pandemi nedeniyle dikkat ediyoruz” dedi.  

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