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  3. Can Yaman'a İtalya'da yoğun ilgi! İzdihama neden oldu

Can Yaman'a İtalya'da yoğun ilgi! İzdihama neden oldu

Can Yaman'a İtalya'da yoğun ilgi! İzdihama neden oldu

Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Can Yaman, kısa bir süre önce İtalya'ya gitti.

Ünlü oyuncu Can Yaman İtalya'ya gitti. Havalimanında büyük bir hayran kitlesi tarafından karşılanan yakışıklı oyuncu ilgi büyük oldu.

İZDİHAMA NEDEN OLDU

Geçtiğimiz ay askerden dönen ünlü oyuncu İtalya'da yeni imajıyla tam not aldı. Havalimanı çıkışı hayranınlarının çığlıklarıyla karşılaşan Yaman, kısa süreli izdihama neden oldu. Sevenleriyle tek tek fotoğraf çektiren ünlü oyuncu objektiflere böyle yansıdı. Havalimanına inen ünlü oyuncu kendisini bekleyen hayranlarına selam verdi ve onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.


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