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  3. Çağla Şıkel'den Hatice'ye ağır gönderme

Çağla Şıkel'den Hatice'ye ağır gönderme

Çağla Şıkel'den Hatice'ye ağır gönderme

Bir markanın tanıtımına gelen manken ve sunucu Çağla Şıkel, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Çağla Şıkel muhaberlerin 'Hatice' sorusuna ise manidar bir cevap verdi

Çocukları ile ilgili bir şey söylenmediği sürece kötü yorumlara gülüp geçtiğini söyleyen ünlü manken kazancını hesaplayanlar için şu ifadelerde bulundu; "Ben podyuma çıkıyorum, tanıtımlara gidiyorum, youtube kanalım var, ayakkabı tasarımı yapıyorum. İnsanlar benim paramı hesaplamak yerine kendi hayatlarını geliştirsin."

ÜNLÜ MANKENDEN HATİCE'YE MANİDAR YORUM 

Konu Hatice'nin podyumda poposunu açmasına gelince ise 20 yıllık manken Çağla Şıkel'in cevabı manidardı. "Ben podyuma kimlerle çıkacağımı önceden bilirim." 

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