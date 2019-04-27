Çağla Şıkel'den Hatice'ye ağır gönderme

Çocukları ile ilgili bir şey söylenmediği sürece kötü yorumlara gülüp geçtiğini söyleyen ünlü manken kazancını hesaplayanlar için şu ifadelerde bulundu; "Ben podyuma çıkıyorum, tanıtımlara gidiyorum, youtube kanalım var, ayakkabı tasarımı yapıyorum. İnsanlar benim paramı hesaplamak yerine kendi hayatlarını geliştirsin."

ÜNLÜ MANKENDEN HATİCE'YE MANİDAR YORUM

Konu Hatice'nin podyumda poposunu açmasına gelince ise 20 yıllık manken Çağla Şıkel'in cevabı manidardı. "Ben podyuma kimlerle çıkacağımı önceden bilirim."