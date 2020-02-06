Çağatay Ulusoy'un mor pijaması sosyal medyada alay konusu oldu!

Geçtiğimiz günlerde bedelli askerlik görevini yerine getiren ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, bir derginin çekimleri için objektif karşısına geçti. Mor pijamaları ile poz veren Ulusoy, oyunculuk ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Dalış ve balık tutma tutkusu herkes tarafından bilinen Ulusoy, dalışın en büyük tutkusu olduğunu şöyle açıkladı: "Yaşamak için bilmem gereken ne varsa denizden ve balıktan öğreniyorum. Balık tutuyorum, balık oluyorum. Dalış yapmak beni müthiş sakinleştiriyor. Karanlığın verdiği huzuru seviyorum."

'HER ŞEY İYİ GİDİYOR'

Çağatay Ulusoy röportajda 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Duygu Sarışın’la ilgili de ilk kez konuştu. Aşka bakış açısının yaş ilerledikçe değiştiğini söyleyen oyuncu, “Duygu ile her şey gayet iyi gidiyor" dedi.

Öte yandan mor pijamalarıyla objektiflere poz veren Ulusoy, sosyal medyanın gündemine oturdu. Pek çok yorum alan mor pijamalar, oyuncunun hayranları tarafından beğenilmedi.