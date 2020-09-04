04 Eylül 2020 Cuma 16:38 | Son Güncelleme:
Buse Terim'den babası Fatih Terim'e duygusal kutlama: İyi ki doğdun canım babam!
Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, babasının doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Terim, paylaştığı videoyla takipçilerini duygulandırdı.
Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim bugün 67’inci yaşını kutluyor. Terim'in küçük kızı Buse Terim Bahçekapılı da babasının doğum gününü Instagram hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.
Bahçekapılı mesajında, “Beni büyütürken, bana öyle güzel masallar anlattın ki baba; şimdi seni kızlarıma masallar anlatırken seyredebildiğim her an için şükrediyorum. İyi ki doğdun canım babam, iyi ki varsın! Seni çok ama çok seviyorum..” İfadelerini kullandı. Bana Bir Masal Anlat Baba şarkısının geçtiği videoda, Terim’in torunlarıyla olan görüntüleri yer aldı.