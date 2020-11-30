Burcu Kıratlı '7 Melek' filmi için konuştu: Hem çektik hem ağladık
Ankara Gölbaşı Özel Harekat'ta görev yapan 7 kadın polisin 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan filmde rol alan Burcu Kıratlı, “Çekimleri gözlerimiz dolu dolu bitirdik” dedi.
15 Temmuz darbe girişiminde en büyük hasarı alan Ankara Gölbaşı Özel Harekat’ta görevli 7 kadın polisin yaşam öyküsünü anlatan ‘7 Melek’ sinema filminin çekimleri tamamlandı. Filmde Öznur Serçeler, Pelin Uluksar, Tuğba Melis Türk, Elif Buse Doğan, Yasemin Öztürk ve Ferdal Işıl ile birlikte kamera karşısına geçen Burcu Kıratlı, rolüne veda ederken yaşadıklarını anlattı.
Burcu Kıratlı, çekim anında yaşadığı duyguları sosyal medya hesabından paylaştı.
BENİM İÇİN GURUR VERİCİ
Oyuncu, ‘’Özel harekatta geçirdiğimiz günler bir ömür gibiydi. Çok şey öğrendik. Zaman zaman ağladık, zaman zaman şehitlerimizin hikayesini dinledik. Şehitlerimizi andık, aileleriyle görüştük. Gözlerimiz dolu dolu çektik filmimizi. Geceleri nasıl rahat uyuduğumuzu canlı canlı gördük. Bu üniformayı rol için bile olsa giyebilmek büyük bir gururdu” dedi. Film, Özel Harekat Daire Başkanlığı’nın bulunduğu Gölbaşı’nda çekildi.