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  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca: Toprağa yatırım yapın
30 Kasım 2020 Pazartesi 22:45 | Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca: Toprağa yatırım yapın

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca: Toprağa yatırım yapın

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Reis karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, kazancını toprağa yatırıyor.

Tasarruf ederek geleceğe yatırım yapmanın önemine değinen oyuncu EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca, ‘’Son model bir cep telefonuna harcayacağınız parayı toprağa harcayın. ‘Çoluğunuz çocuğunuza kalır, dua ederler’ denir. Çok sevdiğim güzel bir cümledir” diyerek öneride bulundu.

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