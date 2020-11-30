Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca: Toprağa yatırım yapın

Tasarruf ederek geleceğe yatırım yapmanın önemine değinen oyuncu EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca, ‘’Son model bir cep telefonuna harcayacağınız parayı toprağa harcayın. ‘Çoluğunuz çocuğunuza kalır, dua ederler’ denir. Çok sevdiğim güzel bir cümledir” diyerek öneride bulundu.

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