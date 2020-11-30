Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu'ndan yeni paylaşım: Biraz oksijen biraz karantina

Yeşilçam’ın sevilen ismi Gülşen Bubikoğlu, hayranları için paylaştığı fotoğrafın altına ‘’Balkonda biraz güneşlenme biraz oksijen, biraz karantina. En kısa zamanda sağlıklı günlere dönmek temennisiyle’’ notunu düştü. Ünlü oyuncu, son hali ile göz doldurdu.

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