30 Kasım 2020 Pazartesi 22:52 | Son Güncelleme:
Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu'ndan yeni paylaşım: Biraz oksijen biraz karantina
Yeşilçam'ın sevilen ismi Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyadan kendisini özleyen hayranları için fotoğraf paylaştı.
Yeşilçam’ın sevilen ismi Gülşen Bubikoğlu, hayranları için paylaştığı fotoğrafın altına ‘’Balkonda biraz güneşlenme biraz oksijen, biraz karantina. En kısa zamanda sağlıklı günlere dönmek temennisiyle’’ notunu düştü. Ünlü oyuncu, son hali ile göz doldurdu.