Burcu Esmersoy ve Allan Hakko'nun 4 aylık ilişkisinde mutsuz son! Ayrılık sebebi şoke etti

Berk Suyabatmaz‘la boşandıktan sonra ilk kez Allan Hakko ile adı aşk dedikodularına karışan Burcu Esmersoy, ilişki iddialarını yalanlamamış ve Allan Hakko ile birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını dile getirmişti. Bu açıklamadan bir ay sonra Allan Hakko ile ilk kez İstanbul’da görüntülenen Burcu Esmersoy’un gözlerinde mutluluk dikkatlerden kaçmamıştı. Arkadaşlarıyla birlikte Cihangir’de yemek yiyen çift mekandan el ele çıkmışlardı.

YİNE OLMADI!

Ancak bu ilişki de uzun sürmedi. 2. Sayfa'nın haberine göre çift, 4 aylık ilişkilerine geçtiğimiz günlerde nokta koydu. İkilinin ayrılık sebebi ise şaşkına çevirdi.

AYRILIK SEBEBİ İŞKOLİKLİK ÇIKTI

Burcu Esmersoy'un işkolik olmasının bu ilişkiyi bitirdiği iddia edildi. Konuyla ilgili Esmersoy'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.