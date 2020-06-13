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  3. Burcu Esmersoy ve Allan Hakko'nun 4 aylık ilişkisinde mutsuz son! Ayrılık sebebi şoke etti
13 Haziran 2020 Cumartesi 13:06 | Son Güncelleme:

Burcu Esmersoy ve Allan Hakko'nun 4 aylık ilişkisinde mutsuz son! Ayrılık sebebi şoke etti

Burcu Esmersoy ve Allan Hakko'nun 4 aylık ilişkisinde mutsuz son! Ayrılık sebebi şoke etti

Burcu Esmersoy, Berk Suyabatmaz ile Mayıs 2018'de dünyaevine girmişti. Çift, geçtiğimiz yıl eylül ayında evliliklerine nokta koymuştu.

Berk Suyabatmaz‘la boşandıktan sonra ilk kez Allan Hakko ile adı aşk dedikodularına karışan Burcu Esmersoy, ilişki iddialarını yalanlamamış ve Allan Hakko ile birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını dile getirmişti. Bu açıklamadan bir ay sonra Allan Hakko ile ilk kez İstanbul’da görüntülenen Burcu Esmersoy’un gözlerinde mutluluk dikkatlerden kaçmamıştı. Arkadaşlarıyla birlikte Cihangir’de yemek yiyen çift mekandan el ele çıkmışlardı.

YİNE OLMADI!

Ancak bu ilişki de uzun sürmedi. 2. Sayfa'nın haberine göre çift, 4 aylık ilişkilerine geçtiğimiz günlerde nokta koydu. İkilinin ayrılık sebebi ise şaşkına çevirdi.

AYRILIK SEBEBİ İŞKOLİKLİK ÇIKTI

Burcu Esmersoy'un işkolik olmasının bu ilişkiyi bitirdiği iddia edildi. Konuyla ilgili Esmersoy'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.

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