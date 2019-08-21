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  3. Burcu Esmersoy boşanma davasını açtı! 'Bir araya gelmemiz mümkün değil'

Burcu Esmersoy boşanma davasını açtı! 'Bir araya gelmemiz mümkün değil'

Burcu Esmersoy boşanma davasını açtı! 'Bir araya gelmemiz mümkün değil'

Burcu Esmersoy, geçen yıl evlendiği Berk Suyabatmaz’a boşanma davası açtı. Birbirinden tazminat talebinde bulunmayan çift, 2 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak. 

NESLİHAN KESKİN

Manken sunucu Burcu Esmersoy, geçen yıl sürpriz bir şekilde dünyaevine girdiği Berk Suyabatmaz’la anlaşmalı boşanma için dava açtı. Birlikteliklerinin artık yürümediğini söyleyerek ayrılık kararlarını açıklayan Esmersoy ile Suyabatmaz, 2 Aralık’ta hakim karşısına çıkarak düşüncelerini bu kez mahkemede söyleyecek. 

'BİR ARAYA GELMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL'

İstanbul Aile Mahkemesi’ne ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ konulu boşanma davası açan Burcu Esmersoy, ayrı evlerde kaldıklarını ve bir daha bir araya gelmelerinin mümkün olmadığını belirtti. Eşinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmayan ünlü manken, boşanma konusunda da eşiyle anlaştıklarını belirtti. Anlaşma protokolüne göre hakim, çifti tek celsede boşayacak. 

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