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  3. Burak Özçivit Fahriye Evcen kavgası şoke etti! Duyanların ağzı açık kaldı
04 Eylül 2020 Cuma 08:55 | Son Güncelleme:

Burak Özçivit Fahriye Evcen kavgası şoke etti! Duyanların ağzı açık kaldı

Burak Özçivit Fahriye Evcen kavgası şoke etti! Duyanların ağzı açık kaldı

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in kavga ettikleri iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyada yayılan iddialar duyanların ağzını açık bıraktı. Ortaya atılan iddialara göre kavgayı çiftin komşuları da duydu. Tartışma esnasında eski defterlerin açıldığı ve Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e bağırdığı belirtildi.

Burak Özçivit Fahriye Evcen kavgası iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada yayılan iddialar duyanların ağzını açık bıraktı. İddiaya göre ünlü çift, gece yarısında ilk önce evde kavga etmeye başladı. Ancak evde bulunan oğulları Karan'ın bu durumda olumsuz olarak etkilenmemesi için havuz başına çıkarak kavgaya orada devam etti.

Ortaya atılan iddialara göre kavgayı çiftin komşuları da duydu. tartışma sırasında eski defterlerin açıldığı ve Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e bağırdığı belirtildi. Çiftin yaşadığı tartışmanın çok büyük bir kriz olmadığı da söylentiler arasında. Burak Özçivit tartışmanın ardından yine Instagram hesabından hayatlarının normal akışında devam ettiğini ima eden paylaşımlar da yaptı. 

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