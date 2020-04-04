Burak Akkul son dakika sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi! Burak Akkul son durumu nasıl?

Burak Akkul son dakika sağlık durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Televizyonda hazırlayıp sunduğu ‘Çok Gezenti’ programıyla tanınan ünlü sunucu Burak Akkul ile eşi Seda Akkul, bir süre önce korona virüsü nedeniyle tedavi altına alınmışlardı. Tedavisini yoğun bakımda sürdüren Akkul’un son durumunu kayınbiraderi bildirdi. Burak Akkul son durumu ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

BURAK AKKUL SON DURUMU NASIL?

Burak Akkul sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri, Seda Akkul’un ağabeyi Hüseyin Arslan sosyal medya hesabı üzerinden bildirdi. Arslan yaptığı paylaşımda, “Burak Akkul’un tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımdan, - inanıyoruz, umuyoruz çok yakında - çıktığı zaman mutlaka size haber verecek Seda Akkul. Ancak o zamana kadar yazılabilecek her şey tekrardan ibaret. Sizin gibi, artık aileden herkes gibi biz de sabırla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca yaptığı başka bir paylaşımda da Burak Akkul’un sağlık durumu hakkında bilgi veren Arslan, “Durumda anlatılabilir büyük değişiklikler olmadıkça buraya bir şey yazmak çok anlamlı gelmiyor. Ama bu kadar soran ve merak eden için; şimdilik durum umut verici ama stabil. Tüm iyi dilekleriniz için sağ olun” dedi.

BURAK AKKUL KİMDİR?

Burak Akkul, 1972'de Kırklareli'de dünyaya geldi. Mizah yazarı Burak Akkul Teve2 ekranlarında yayınlanan Çok Gezenti isimli programda gittiği ülkeler hakkında izleyicilere bilgiler vermektedir. Lise döneminde karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile sıra arkadaşı olduğunu belirten Burak Akkul, aynı zamanda Komikaze'nin de isim babasıdır. Çılgın Bediş'in birkaç sezon yazarlığını, ayrıca Pilastip Show, Beyaz Show, Okan Bayülgen'in şov programlarının metin yazarlığını da yapmıştır. 20 yılı aşkın süredir medya sektöründe yer almaktadır. Ayrıca, Hayat Sen Değilsin, Türkçe Aşk Laçkadır ve Hayattan Çok Çektim kitaplarının da yazarıdır.