Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor... Yapımcı açık çek yazdı

Bülent Ersoy'un hayatının sinema filmi olacağı haberleri gündeme gelirken bir yapım şirketi diva için açık çek yazdı. Filmin senaryosu için harekete geçilirken yazılmaya başlandı.

Bülent Ersoy'un senaryoyu beğenip onay vermesinin ardından ise çekimler başlayacak ve film 2021 yılında vizyona girmiş olacak.

Senaryo yazıldıktan sonra oyuncular ile görüşülmeye başlanacak. Daha sonra da Bülent Ersoy’un hayatının 13 bölümlük belgeseli çekilecek.