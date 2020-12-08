Bülent Ersoy'un adını duyan Leman Sam'dan şok tepki: Onu ne konuşurum, ne de izlerim!

Leman Sam, önceki gün Cihangir'de marketten tavuk alarak, sokak hayvanlarını besledi.

'NE ONU KONUŞURUM, NE ONU DÜŞÜNÜRÜM, NE DE İZLERİM'

Kürklerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağını açıklamasıyla tepki çeken Bülent Ersoy'un adını duyunca sinirlenen 69 yaşındaki sanatçı, "Ne onu konuşurum, ne onu düşünürüm, ne de izlerim. Hayatımda öyle biri yok" dedi.

'YILLAR ÖNCE BU KONUYA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN SANATÇILARLA TOPLANTI YAPTIK'

Kürk giyenlere tepki gösteren Sam, "Yıllar önce bu konuya dikkat çekmek için sanatçılarla toplantı yaptık. Bazıları, 'Asla giymem, o zaman kürkümü getireyim barınaktaki hayvanların altına koyayım' diyorlardı. Bir ay sonra yılbaşı programında üzerinde kürk vardı" açıklamasını yaptı.

Türk Sanat Müziği'nin 'Diva'sı Bülent Ersoy, değeri 2.5 milyon TL'yi bulan 22 kürkü için "Onları Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağım" demişi.

'BU BAĞIŞI KABUL EDEMEYİZ'

Dernek, "Hayvanların yaşam hakları ihlal edilerek elde edilen ürünler ve bunların bedelleri üzerinden yapılacak bir bağışı kabul edemeyiz" açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamanın ardından Bülent Ersoy, karar değiştirmiş ve derneği vasiyetnamesinden çıkarmıştı.