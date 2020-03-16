Bu akşam hangi diziler var? 16 Mart Pazartesi Star TV, Show TV, Fox TV, TRT 1, TV 8 yayın akışı

Bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. 16 Mart Pazartesi Star TV, Show TV, Fox TV, TRT 1, TV 8 yayın akışında neler var? Sevilen dizilerin yeni bölümleri her hafta belirli günlerde ekrana geliyor. Televizyon izleyicileri yayın akışlarında yer alan dizi, film ve yarışmalara yoğun ilgi gösteriyorlar. Haberimiz içerisinden tv kanallarının akşam kuşaklarına ulaşabilirsiniz.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de bu akşam Sefirin Kızı dizisi yeni bölümü ile ekrana gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de bu akşam Çukur dizisi yeni bölümü ile yayınlanacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI

Fox TV’de bu akşam Yasak Elma dizisi yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de Zalim İstanbul dizisi yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi ekrana gelecek.

TV 8 YAYIN AKIŞI

TV 8'de bu akşam Survivor yarışmasının yeni bölümü ekrana gelecek