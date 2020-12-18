"Biz kavuştuk!" Koronavirüsü yenen Aslı Tandoğan mutluluğunu bu fotoğrafla paylaştı
Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan sevindirici haberi sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı! Geçtiğimiz hafta ailecek koronavirüse yakalanan ve tedavi gören oyuncu Aslı Tandoğan sosyal medyadan bir video paylaşmış ve sürecin hiç kolay geçmediğini dile getirmişti. Tandoğan, koronavirüsü yendiğini ve çocuklarına kavuştuğunu yaptığı son paylaşımla duyurdu.
Aslı Tandoğan çocuklarına kavuştu! Geçtiğimiz hafta kayınpederi Halil Can Yeşilada’nın cenaze töreninde ailecek koronavirüse yakalanan Aslı Tandoğan yaşadığı zorlukları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Beş gün boyuncu hastanede kaldığını dile getiren oyuncu “Çok dikkat etmemize rağmen maalesef yakalandık” ifadeleriyle takipçilerini uyarmış, hiç kolay olmadığını dile getirmişti. Tandoğan sevindirici haberi sosyal medyadan paylaştı.
ÇOCUKLARINA KAVUŞTU
2 Aralık’tan bu yana koronavirüs tedavisi gören oyuncu Aslı Tandoğan sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla virüsü yendiğini duyurdu. Uzun süredir hasret çektiğini ve sadece camın arkasından görebildiğini ifade eden Tandoğan, çocukları ile sarıldığı anın fotoğrafını sosyal medyada “Biz kavuştuk!” etiketiyle paylaştı.