Bircan Bali eşi kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında?

Bircan Bali eşi kimdir, ne iş yapıyor? sorusu magazin takipçileri tarafından araştırılıyor. Sunuculuk yapan Bircan Bali Eylül ayında Ömer Gezen ile evlendi. Eşiyle aşklarını gözlerden uzak yaşayan Bircan Bali, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla hamile olduğunu duyurdu. Mutlu haberi takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşımın ardından Bircan Bali eşi kimdir, ne iş yapıyor? merak ediliyor. İşte yanıtı..

BİRCAN BALİ'NİN EŞİ KİMDİR?

Kuleli Askerî Lisesi'den mezun olan Ömer Gezen, lisansını İstanbul Aydın Üniversitesi'nin hukuk bölümünde yaptı. Avukatlık ve hukuk bürosunda kariyerini sürdüren Ömer Gezen, aslen Antalyalı.

BİRCAN BALİ KİMDİR?

Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan Bali, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlenmiştir. Muğla Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 2017 yılında Söylemezsem Olmaz programında, "Kocam beni kesin aldatmıştır" açıklaması ile uzun süre gündemde kalmıştır. Bircan Bali'nin baba tarafından memleketi aslen Adana’dır.

Geçtiğimiz sene Şenol İpek ile boşanma kararını sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyuran Bali, Ömer Gezen ile aşk yaşamaya başladı.

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının sunuculuğunu yapan Bircan Bali, Avukat Ömer Gezen ile Eylül ayında nikah masasına oturdu.

