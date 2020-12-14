Bir Zamanlar Çukurova'da yaprak dökümü sürüyor! Bir başrol oyuncusu daha ayrılacak
3 sezondur izleyenlerini ekran başına kilitlemeyi başaran Bir Zamanlar Çukurova ilk başrol ayrılığının ardından ikincisini yaşıyor. İlk olarak dizinin kilit isimlerinden Vahide Perçin'in canlandırdığı Hünkar Yaman ölmüş ve Perçin diziden ayrılmıştı. Çukurova'da bir diğer ayrılık iste bu hafta yayınlanacak bölümde yaşanacak. Dizinin ilk bölümünden itibaren Züleyha ile kavuşma hayali kuran Yılmaz karakteri ölecek ve Uğur Güneş diziden ayrılacak.
Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova bir başrol oyuncusunu daha kaybediyor. Dizinin geçtiğimiz haftaki bölümlerinde Vahide Perçin’in ayrılığı hayranlarını üzmüştü. Çukurova halkını yasa boğan Hünkar Yaman’ın ölümü sonrası bir başka ayrılık haberi daha geldi. Dizide Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş’in ayrılacağı öğrenildi.
BU HAFTA BİR BAŞROL DAHA AYRILACAK
Uğur Güneş’in ayrılık haberinin ardından senaryonun nasıl olacağı, Yılmaz’ın nasıl ayrılacağı merak ediliyordu. Dizinin 77. bölüm fragmanında Züleyha ve Yılmaz’ın araba ile seyahat ederken kaza yaptığı ve uçurumdan yuvarlandığı görülüyor. Uzun süredir diziden rahatsız olduğu ve ayrılmak istediği bilinen Uğur Güneş’in Bir Zamanlar Çukurova’dan nasıl ayrılacağı böylelikle netleşmiş oldu. Güneş, çekimlerin bitmesi üzerine Adana’dan ayrıldı.
BİR ÜNLÜ GİTTİ, BİR ÜNLÜ GELDİ
Dizinin başrollerinden Uğur Güneş ayrıldı fakat diziye önemli bir oyuncu dahil oldu. Başarılı oyuncu Hande Soral’ın Bir Zamanlar Çukurova’nın kadrosuna dahil olması diziye yeni bir soluk katacağa benziyor. Dizide “Ümit” karakterini canlandıran Soral, Çukurova’ya girer girmez güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.