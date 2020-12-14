Bir Zamanlar Çukurova'da yaprak dökümü sürüyor! Bir başrol oyuncusu daha ayrılacak

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova bir başrol oyuncusunu daha kaybediyor. Dizinin geçtiğimiz haftaki bölümlerinde Vahide Perçin’in ayrılığı hayranlarını üzmüştü. Çukurova halkını yasa boğan Hünkar Yaman’ın ölümü sonrası bir başka ayrılık haberi daha geldi. Dizide Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş’in ayrılacağı öğrenildi.



BU HAFTA BİR BAŞROL DAHA AYRILACAK

Uğur Güneş’in ayrılık haberinin ardından senaryonun nasıl olacağı, Yılmaz’ın nasıl ayrılacağı merak ediliyordu. Dizinin 77. bölüm fragmanında Züleyha ve Yılmaz’ın araba ile seyahat ederken kaza yaptığı ve uçurumdan yuvarlandığı görülüyor. Uzun süredir diziden rahatsız olduğu ve ayrılmak istediği bilinen Uğur Güneş’in Bir Zamanlar Çukurova’dan nasıl ayrılacağı böylelikle netleşmiş oldu. Güneş, çekimlerin bitmesi üzerine Adana’dan ayrıldı.

BİR ÜNLÜ GİTTİ, BİR ÜNLÜ GELDİ

Dizinin başrollerinden Uğur Güneş ayrıldı fakat diziye önemli bir oyuncu dahil oldu. Başarılı oyuncu Hande Soral’ın Bir Zamanlar Çukurova’nın kadrosuna dahil olması diziye yeni bir soluk katacağa benziyor. Dizide “Ümit” karakterini canlandıran Soral, Çukurova’ya girer girmez güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.