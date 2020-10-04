Bir Zamanlar Çukurova'da başrol ayrılığı! Bakın kim diziye veda edecek...

Ekranların başarılı dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da başrol ayrılığı! Perşembe akşamları Atv’de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni sezonuna başladı. Dizinin başrolleri arasında yer alan Vahide Perçin’in ilerleyen bölümlerde Bir Zamanlar Çukurova’ya veda edeceği öğrenildi.



Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış ile birlikte başrollerde yer alan usta oyuncu Vahide Perçin, Hünkar karakteri ile her hafta ekranda büyüleyici bir performans sergiliyor. Yeni sezonda Nazan Kesal’ın Sevda karakteriyle katıldığı dizide, iki kadının müthiş mücadelesi izleyiciye aktarılıyor.

Tv100’de yer alan habere göre Vahide Perçin dizinin 71. bölümünde ayrılacak. Nazan Kesal’ın güçlü bir kadın oyuncu olarak katıldığı dizide Vahide Perçin’in ayrılışı için zemin hazırlandığı düşünülüyor.

Vahide Perçin’in diziden ayrılacağı haberi sosyal medyada yayılmaya başlayınca izleyenlerden tepki yağdı. Perçin’in oynadığı Hünkar’ın diziden ayrılışının da oldukça sarsıcı olacağı ifade ediliyor. Hünkar’ın dizide ölerek karakterinin hikayesine son verileceği bilgisi paylaşılmakta.