Bir Zamanlar Çukurova 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 64. bölümde neler olacak?
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonu ile izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan dizi, her hafta perşembe akşamları saat 20.00'da başlıyor. Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları arasında Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova 64. bölüm fragmanı daha önce yayınlanmıştı.
Murat Saraçoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleri ile ekranlara dönüş yapıyor. Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları arasında Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık gibi başarılı isimler bulunuyor. Dizi perşembe akşamları saat 20.00'da ATV'de seyirci ile buluşuyor. Hayranlarının merakla beklediği Bir Zamanlar Çukurova 64. bölüm fragmanı ise yayınlanmıştı.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 65. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 65. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 64. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Züleyha cezaevinden çıkıyor fakat Demir hala çocuklarını göstermiyor. Demir, Züleyha'yı evde hizmetli olarak tutmak istiyor. Müjgan ise Züleyha'yı öldürmek için tuzağa düşürüyor. Müjgan katil olmayı göze alacak mı merak konusu. Züleyha'nın tarafında olan Hünkar'ın ise oğlu ile arası açılacak.
Diziye yeni sezonda dahil olan Sevda Çağlayan'ın Hünkar ile olan karşılaşması ise izleyenleri meraklandıracak. İkiliyi bir araya getiren ortak kader ne?
Yılmaz, Adnan'ın babası olduğunu öğrenip onun peşine düşecek mi?
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI
- MURAT ÜNALMIŞ - DEMİR YAMAN
- UĞUR GÜNEŞ - YILMAZ AKKAYA
- HİLAL ALTINBİLEK - ZÜLEYHA
- KEREM ALIŞIK - ALİ RAHMET FEKELİ
- BÜLENT POLAT - GAFFUR
- MELİKE İPEK YALOVA - MÜJHAN HEKİMOĞLU
- SERPİL TAMUR - HAMİNNE
- SİBEL TAŞÇIOĞLU - ŞERMİN YAMAN
- TURGAY AYDIN - SABAHATTİN
- SELİN YENİNCİ - SANİYE
- SELİN GENÇ - GÜLTEN
- ARAS ŞENOL - ÇETİN
- POLEN EMRE - FADİK
- FURKAN PALALI - FİKRET FEKELİ
- NAZAN KESAL - SEVDA ÇAĞLAYAN