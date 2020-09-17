Bir Zamanlar Çukurova 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 64. bölümde neler olacak?

Murat Saraçoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleri ile ekranlara dönüş yapıyor. Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları arasında Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık gibi başarılı isimler bulunuyor. Dizi perşembe akşamları saat 20.00'da ATV'de seyirci ile buluşuyor. Hayranlarının merakla beklediği Bir Zamanlar Çukurova 64. bölüm fragmanı ise yayınlanmıştı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 65. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 65. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.





BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 64. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Züleyha cezaevinden çıkıyor fakat Demir hala çocuklarını göstermiyor. Demir, Züleyha'yı evde hizmetli olarak tutmak istiyor. Müjgan ise Züleyha'yı öldürmek için tuzağa düşürüyor. Müjgan katil olmayı göze alacak mı merak konusu. Züleyha'nın tarafında olan Hünkar'ın ise oğlu ile arası açılacak.

Diziye yeni sezonda dahil olan Sevda Çağlayan'ın Hünkar ile olan karşılaşması ise izleyenleri meraklandıracak. İkiliyi bir araya getiren ortak kader ne?

Yılmaz, Adnan'ın babası olduğunu öğrenip onun peşine düşecek mi?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI